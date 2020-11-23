Эксперт Хуршудов объяснил, почему сменится мировой лидер по нефтепереработке

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23 ноября 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: pixabay.com

Эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов рассказал, почему в скором времени поменяется лидер по нефтепереработке. Отмечается, что Китай «свергнет» США уже в следующем году.

«У США рынок ограничен, они поставляют бензин в Канаду, Мексику и чуть-чуть танкерами возят ‒ кстати, тоже в Юго-Восточную Азию. А тут Китай с таким ростом, а там кроме Китая еще Индия рядом, Индонезия, Пакистан ‒ в общей сложности 3 миллиарда человек. И у них потребление нефти сейчас в 10 раз меньше, чем в США и Европе. Конечно, они будут догонять, хотя бы в 2-3 раза они увеличат потребление», - пояснил он в эфире радио Sputnik.

Хуршудов отметил, что на будущую смену лидера влияет логистика. По его словам, бензин ‒ такой продукт, который невыгодно далеко возить. Он добавил, что нефть выгодно поставлять по трубам или крупными танкерами, а на месте ее переработать и сразу продать.