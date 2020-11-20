Россияне продолжают активно снимать деньги с депозитов и счетов

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20 ноября 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

В октябре россияне забрали с депозитов и счетов 111 млрд рублей. По данным Банка России, отток пережили как 12 системно значимых банков, так и финансовые организации, входящие в топ-100.

Снижение средств граждан на депозитах можно считать более существенным: часть денег перетекла на специальные эксроу-счета, которые используются для финансирования строительства нового жилья. По оценкам ЦБ, отток вкладов физлиц мог бы достичь 0,8% без учета эскроу-счетов, что составляет около 296 млрд рублей.

В ведомстве провели сравнительный анализ и пришли к выводу – когда наблюдалась паника на финансовых рынках и резко выросла заболеваемость COVID-19, российские вкладчики забрали из кредитных организаций около 315 млрд рублей

Ранее сообщалось, что долги россиян банкам по итогам третьего квартала составляют 19,3 трлн рублей.