Долги россиян банкам по итогам третьего квартала составляют 19,3 трлн рублей

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12 ноября 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Средняя семья отдает около 32% от годового дохода на погашение кредитов. Динамика роста закредитованности связана, прежде всего, с ипотекой, которая остается главным драйвером роста кредитов населению.

В третьем квартале текущего года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 млн рублей, увеличившись в сравнении с прошлым годом на 9,8%.

Также эксперты проанализировали уровень задолженности по банковским кредитам: наибольший уровень закредитованности зафиксирован в Калмыкии и Туве (65 и 61% от годового дохода). Самые низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах СКФО и в Крыму.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о недопустимости бесконтрольного роста долгов перед банками.