Экономист Жуковский допустил вариант с отменой пенсий в России «ради социального эксперимента»

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16 ноября 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Свободная пресса»

Деньги, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

Пенсии в Российской Федерации могут отменить с целью осуществления «социального эксперимента». Соответствующий вариант в разговоре с представителями СМИ допустил отечественный экономист Владислав Жуковский.

Отвечая на вопросы «Свободной прессы», касающиеся возможного роста доходов пенсионеров, Жуковский заявил, что ожидать этого не следует. Эксперт обратил внимание на то, что жители таких стран, как Греция, Германия или США, выходят на улицы в ответ на неудачные реформы. Если граждане РФ не будут действовать подобным образом, в будущем пенсии в России могут вообще отменить «ради социального эксперимента», предупредил Владислав Жуковский.

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