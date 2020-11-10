Портал Promdevelop.ru: Китай готовится к девальвации российского рубля

Руководство Китайской Народной республики готовится к девальвации российской национальной валюты. Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.
Сетевой ресурс Promdevelop.ru пишет, что Пекин решил отказаться от поставок ключевых товаров из РФ, отложив заключение соответствующих соглашений до конца года. В числе основных причин данного шага ожидающаяся девальвация рубля, отмечается в процитированном материале.
Как сообщалось ранее во вторник, Владимир Путин, глава РФ, заявил, что в результате распространения коронавирусной инфекции был нанесен сильнейший удар по мировой экономике.
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