Путин заявил, что пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по мировой экономике

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10 ноября 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем во вторник, 10 ноября, сообщил, что пандемия коронавируса нового типа нанесла сильнейший удар по мировой экономике и привела к рецессии.

Владимир Путин в рамках заседания лидеров стран ШОС заметил, что распространение коронавирусной инфекции нанесло экономике серьезный удар, причем трудности не обошли и Шанхайскую организацию сотрудничества.

Согласно расчетам, среднее падение экономик государств-членов ШОС в текущем году составит 3,2 процента. По словам президента России, это меньше, чем в мире. "Во всяком случае, так предполагается", – заключил Путин в ходе саммита.