Путин заявил, что пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по мировой экономике
10 ноября 2020, 12:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Российской Федерации Владимир Путин днем во вторник, 10 ноября, сообщил, что пандемия коронавируса нового типа нанесла сильнейший удар по мировой экономике и привела к рецессии.
Владимир Путин в рамках заседания лидеров стран ШОС заметил, что распространение коронавирусной инфекции нанесло экономике серьезный удар, причем трудности не обошли и Шанхайскую организацию сотрудничества.
Согласно расчетам, среднее падение экономик государств-членов ШОС в текущем году составит 3,2 процента. По словам президента России, это меньше, чем в мире. "Во всяком случае, так предполагается", – заключил Путин в ходе саммита.
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