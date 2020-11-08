Госдолг стран Евросоюза в 2020 году превысит исторический максимум

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8 ноября 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Наращивание госдолга европейских стран необходимо не только ради спасения экономики, но и для того, чтобы ЕС не развалился на отдельные государства, считают эксперты. В 2020 году суммарный госдолг стран Евросоюза превысит исторический максимум, впервые переступив отметку в 100% от ВВП еврозоны.

Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз, согласно которому общий госдолг всей еврозоны в этом году составит 101,7% от ВВП. Отмечается, что в 2021-м году он вырастет до 102,3%, а в 2022-м до 113,7%. Расходы ЕС собирается направить на спасение своей экономики от последствий кризиса, связанного с пандемией COVID-19. В докладе уточняется, что в текущем году суммарный бюджетный дефицит вырастет с 0,6% ВВП до 8,8%, но в последующие два года упадет до 6,4 и 4,7% соответственно.

По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, в некоторых странах ЕС госдолг уже вырос внушительно: у Франции на данный момент он составляет порядка 120% ВВП.

«Крупнейшие экономики Европы по госдолгу уверенно выходят на уровень Италии, столкнувшейся с этой проблемой задолго до начала пандемии, - отмечает эксперт. - По стандартным европейским правилам показатель дефицита бюджета должен быть не более 3% от ВВП и не более 60% совокупного госдолга. Но сегодня все эти показатели вылетели на обочину, и никто об этом даже не вспоминает».

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев обращает внимание на то, что Еврокомиссия прогнозировала рост ВВП валютного блока на 1,2% в 2020 году. Тем не менее, осенняя оценка с учетом раскрывшихся последствий пандемии коронавируса предполагает падение ВВП на 7,8%, и это является серьезным ударом по экономике. В такой ситуации сложно придумать другие способы решения проблемы, кроме государственной поддержки, то есть наращивания госдолгов.

«В Германии, Великобритании и США выпадающие доходы компенсируются за счет бюджета, что, в свою очередь, возмещается через заимствования. Там решили, что единственный способ поддержать экономику - раздать людям деньги, чтобы они ходили по ресторанам, магазинам и тратили их там, тем самым поддерживая предпринимателей», - сообщает директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.

Сергей Федоров отмечает, что Макрону удалось договориться с Меркель о выпуске евробондов для финансирования экономики, в первую очередь той же Италии, которая чуть ли не грозилась выйти из состава ЕС, если ей не окажут помощь.

«Германия сначала сопротивлялась вместе с Голландией, настаивая на поддержании макроэкономической стабильности, но сейчас стало понятно, что без наращивания госдолга на карту будет поставлено само существование еврозоны - развал означал бы возврат к национальным валютам, чего, естественно, никто не хочет», - подчеркивает эксперт.

По мнению Альберта Короева, переход за отметку в 100% от ВВП для Европы является скорее символическим, ведь подобное наблюдается во многих странах, в том числе и в США.

Василий Солодков уточняет: США наращивает свой госдолг как через внутренних покупателей, так и через внешних. Соединенным Штатам проще это делать, поскольку доллар занимает 60% в общемировом обороте валют и при прочих равных условиях у них минимальный шанс объявления дефолта.

«Хотя евро и занимает довольно значительную часть мирового оборота, но вопрос доверия к экономике ЕС выглядит совершенно иначе, ведь там наряду с локомотивами вроде Германии и Франции есть страны вроде Греции или Италии. Уровень доверия к ним совершенно разный в отличие от тех же США, где существуют глобальные трежерис, а не бонды отдельных штатов вроде Калифорнии и Аризоны», - отмечает Солодков.

Альберт Короев из «БКС Мир инвестиций» подтвердил, что ЕС наращивает госдолг за счет собственных институционалов, но в итоге всё сводится к скупке ЕЦБ, который увеличил баланс еврозоны с весны на €2 трлн.