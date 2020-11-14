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Правительство России отнесло грибы к сельхозпродукции

, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство России отнесло грибы к сельхозпродукции
грибы, фото: pixabay.com

В России грибы получили статус сельскохозяйственной продукции. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В подраздел «Овощные культуры открытого и закрытого грунта» вошли грибы и трюфели, а в подразделе «Продукция семеноводства овощных культур» появились пункты о мицелии грибов (грибница), в частности в отношении тепличных шампиньонов.

Сейчас деятельность сельскохозяйственных производителей, связанная с произведенной и переработанной ими продукцией, облагается нулевой ставкой налога на прибыль. Не связанная с сельским хозяйством деятельность — в 20%.

НС

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