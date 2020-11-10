Решетников заявил о замедлении восстановления экономики России в октябре

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10 ноября 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Максим Решетников. Фото: сайт СФ

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что российская экономика неплохо восстанавливалась в августе и сентябре, однако отметил замедление восстановления экономики РФ в октябре.

По его словам, экономка по ряду показателей в октябре вышла на прошлогодний уровень, но в целом пока работает «на чуть сниженных оборотах». Сложившуюся ситуацию министр назвал непростой, а причиной – тревожную эпидемиологическую ситуацию, что сказывается на ожиданиях бизнеса.

Решетников также отметил, что по ряду объективных показателей, которые характеризуют в первую очередь промышленное развитие, произошло практически восстановление до прошлогодних уровней.

Ранее сообщалось, что Россия вынуждена пересматривать финансовый план на 2021 год.