Решетников заявил о замедлении восстановления экономики России в октябре
10 ноября 2020, 16:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что российская экономика неплохо восстанавливалась в августе и сентябре, однако отметил замедление восстановления экономики РФ в октябре.
По его словам, экономка по ряду показателей в октябре вышла на прошлогодний уровень, но в целом пока работает «на чуть сниженных оборотах». Сложившуюся ситуацию министр назвал непростой, а причиной – тревожную эпидемиологическую ситуацию, что сказывается на ожиданиях бизнеса.
Решетников также отметил, что по ряду объективных показателей, которые характеризуют в первую очередь промышленное развитие, произошло практически восстановление до прошлогодних уровней.
Ранее сообщалось, что Россия вынуждена пересматривать финансовый план на 2021 год.
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