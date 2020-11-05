Россия вынуждена пересматривать финансовый план на 2021 год

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5 ноября 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Основу бюджетного плана России составляет надежда на увеличение продажи нефти. Но ОПЕК этого не предполагает. Один из главных участников мирового нефтяного рынка – Саудовская Аравия - берёт курс на дополнительное сокращение добычи, сообщает The Wall Street Journal. Москве ничего не остаётся, как повторить подобный шаг.



По сравнению с прошлым годом валютные доходы российского государства сократились на 40%. Не исключено, что падение будет продолжаться и далее. В начале ноября резкое удешевление нефти было остановлено только договорённостью участников сократить поставки «чёрного золота» на мировой рынок. Ранее Россия уже согласилась на сокращение добычи нефти почти на 2 миллиона бареллей в сутки. Президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар заявил, что к ближайшему заседанию, которое состоится 17 ноября, все члены организации должны предложить эффективные меры решения проблемы, чтобы стимулировать рынок и не допустить падения цен. Для России это означает, что экономические прогнозы на ближайшие два года придётся пересматривать.



Глобальная экономика будет восстанавливаться медленными темпами. Ситуация, по мнению экономиста Всемирного банка Патрика Кирби, схожа с кризисом 2008-2009 годов. Мировой экономике будет очень сложно выйти на показатели 2019 года, заключил специалист.



