Белоусов заявил о беспрецедентной поддержке российского экспорта

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2 ноября 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Андрей Белоусов. Фото: сайт Роспатента

Правительство направит на поддержку экспорта 650 млрд рублей до 2024 года. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Он добавил, что такие деньги на поддержку экспорта в России никогда не выделялись, но «здесь важны не столько цифры, сколько масштабы необходимой поддержки».

Белоусов отметил, что за период с 2021 по 2024 год предполагается на поддержку экспорта направить 650 млрд рублей из федерального бюджета. Он подчеркнул важность того, чтобы эти ресурсы были потрачены наиболее эффективно.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика постепенно вернется на траекторию роста.