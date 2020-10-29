Решетников заявил, что экономика постепенно вернется на траекторию роста

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29 октября 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Максим Решетников. Фото: сайт СФ

Экономика России немного замерла под давлением ситуации с коронавирусом. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития РФ отметил, что у бизнеса сейчас тревожное настроение, тем не менее, «когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет».

По его словам, в сентябре восстановление экономики шло активно, в октябре вышли на плато», – сказал Решетников.

Министр также отметил, что текущая ситуация – это отклонение от траектории роста и постепенно экономика на нее вернется.

Ранее сообщалось, что экономики России и США лучше других переносят последствия пандемии.