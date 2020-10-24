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24 октября 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фабрика. Фото: сайт ГД

Экономики России и США лучше других переносят последствия пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

По его словам, падение ВВП в текущем году в обеих странах составит порядка 4%. Он также отметил, что «в России, похоже, как и в США, идет восстановление», а предсказания о том, насколько это будет страшно, насколько сильным будет падение, оказались несколько преувеличенными.

«И США, и Россия экономически лучше среднего переносят коронавирус. В России сейчас ожидается падение ВВП примерно на 4%, хотя вначале думали, что будет 6-8%, а в США будет минус, но не такой драматичный, порядка 3-4%», – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Банк России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.