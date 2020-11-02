Почему российские миллиардеры стали богаче в условиях кризиса

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 ноября 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия привела экономики многих государств в тяжёлое, и даже катастрофическое положение. Количество безработных увеличилось, производство остановилось. Однако швейцарский банк UBS сообщил, что состояние российских миллиардеров увеличилось на 20% и составило 468 миллиардов долларов.



Российский экономист Яков Миркин считает, что заявления банка нужно разобрать детально. Богатство миллиардеров – это в первую очередь стоимость акций компаний, которые они контролируют. Такой капитал носит иллюзорный характер. Не редко наступают периоды, когда акции падают в цене на 10 и более процентов. Через несколько дней рынки показывают рост, и миллиардеры снова становятся богаче.



Также важно указать, что банк в качестве отправной точки взял не декабрь, а апрель 2020 года. В этот период в результате пандемии стоимость акций упала почти на треть. После этого рынки начали расти, отмечает специалист.

Стоимость акций поползла вверх из-за того, что миллиардеры начали вкладывать деньги в них. Только за первую половину текущего года на московской бирже было открыто порядка 760 тысяч инвестиционных счетов.



Пришедшие деньги и привели к проседанию рынка. Будущее экономики определит вторая волна пандемии, которая ещё в силе.



