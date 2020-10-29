Рязанский разъяснил новую методику расчета прожиточного минимума и МРОТ

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29 октября 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Рязанский. Фото: сайт СФ

Новая методика расчета прожиточного минимума в России, предложенная Минтрудом, будет обсуждаться с учетом вопросов Счетной палаты РФ. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

По его словам, государство определяло прежние показатели по методике, связанной с потребительской корзиной, которая, образно, состоит из двух половинок. Первая содержит в себе натуральный продуктовый набор, вторая часть также делится пополам по отношению к потребительской корзине и включает продовольственные товары и услуги.

«Данная методика жила достаточно долго, но постоянно подвергалась критике. Во-первых, она не устраивала россиян, которым казалось, что такой размер прожиточного минимума маленький. Во-вторых, несколько лет назад резкое увеличение показателей потребительской корзины и минимального размера оплаты труда было невозможным, так как последние всегда догоняли первых. Повышение МРОТ ограничивало количество людей, получавших небольшую зарплату и проживающих в сельской местности», – рассказал Рязанский ФБА «Экономика сегодня».

Однако в 2019 году показатели сравнялись, и государство отреагировало. Перед экономикой и социальными ведомствами встал вопрос, каким образом изменить систему. Рязанский добавил, что равномерное увеличение может сказаться на искусственном торможении системы оплаты труда. Профсоюзные организации давно высказывались против определения средней зарплаты по стране.

«В других государствах МРОТ определяется медианными показателями. То есть 50% населения имеют заработок выше, а еще 50% - ниже установленных показателей. Такой же метод распространяется на медианные доходы. Это справедливая оценка, исключающая разрыв между низкими и сверхвысокими доходами», – пояснил сенатор.

Он также отметил, что проект закона нужно еще обсуждать, учитывать мнение всех сторон, в том числе и Счетной палаты России.