Минтруд планирует пересмотреть критерии оценки бедности

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28 октября 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов в среду, 28 октября, сообщил, что прожиточный минимум не должен становиться уровнем оценки бедности. По словам замглавы Минтруда, ведомство планирует пересмотреть критерии оценки бедности.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что в настоящее время около 20 млн россиян (13,5% населения РФ) относятся к категории бедных.

По словам Пудова, подход оценки бедности должен пересматриваться, сейчас определяется новая методика расчета прожиточного минимума и МРОТ.

Правительство 30 сентября вместе с проектами федерального бюджета РФ на 2021-2023 годы внесло в Госдуму законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. Согласно новой методике, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей), а прожиточный минимум в 2021 году вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 рубля.

Главным критерием расчёта МРОТ планируется сделать так называемую медианную заработную плату – сумму, относительно которой у половины населения зарплаты ниже, а у половины – выше.