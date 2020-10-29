Эксперт Колочинский считает, что банки скорректировали требования к ипотечным заемщикам

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29 октября 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт ГД

Во время карантина и в период постпандемии кредитные организации скорректировали свои требования к заемщикам, собирающимся брать льготную ипотеку. Так считает эксперт рынка недвижимости Андрей Колочинский.

По его словам, банки стали отказывать в выдаче ипотеки людям, задействованным в наиболее пострадавших отраслях экономики, например, тем, кто работает в туризме, ресторанном бизнесе и т. д.

«Банки понимают, что темпы роста инфляции в стране увеличиваются, а доходы населения напротив снижаются, поэтому изменили показатель, отражающий соотношение платежа к доходу», – пояснил эксперт.

Колочинский также отметил, что благодаря ужесточению подхода к оценке платежеспособности заемщиков, банкам удается сдерживать рост просроченной задолженности по ипотеке.

«Во время первой волны пандемии этот показатель хоть и увеличился, но по сравнению с сегментом потребительского кредитования все еще находится на низком уровне», – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки.