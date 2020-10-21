Уровень лояльности россиян к банкам упал до минимума

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21 октября 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

банк, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Индекс лояльности клиентов к банкам Net Promoter Score, NPS, готовность рекомендовать банк) снизился до 1,3 пункта по итогам восьми месяцев 2020 года. Это новый минимум за последние 5 лет.

В начале года индекс NPS составлял пять, а в 2016 году — 43 пункта. Это следует из опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ.

Около 35,4% жителей России не удовлетворены своим банком, они не собираются рекомендовать его другим людям и сами а перспективе могут воспользоваться услугами другого финансового учреждения.

Растущая финансовая грамотность россиян, а также слишком активная продажа банками своих услуг, что не всегда устраивает клиентов, эксперты считают основными причинами падения уровня лояльности.