Аналитики сообщили о подорожании в России подсолнечного масла

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 октября 2020, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России за минувшую неделю цена подсолнечного масла выросла 71 тысячи рублей за тонну до 74,2 тысячи рублей. Специалисты аналитического центра «Совэкон», который специализируется на изучении аграрных рынков, рассказали, что «после непродолжительной просадки в предыдущие недели» поднялась и стоимость подсолнечника.

Средние цены на подсолнечник выросли на 1375 рублей – до 30875 рублей за тонну (без НДС). Средние котировки на постное масло укрепились на 6,6% до нового рекордного уровня в 74 175 рублей за тонну (EXW Европейская часть России, с НДС).

Аналитики «Совэкона» прогнозируют, что на фоне оживления закупок маслозаводов динамика роста цен сохранится. По данным экспертов, «сдерживающим фактором выступает укрепление рубля, снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни».