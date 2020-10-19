Мишустин заявил о макроэкономической стабильности в стране

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19 октября 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает, что экономика России восстанавливается быстрее изначальных ожиданий.

Об этом премьер-министр заявил на ежегодном заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Мишустин отметил, что «нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность - с начала года инфляция составила чуть более 3%», а восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось. Поэтому, по словам главы правительства, в следующем году «мы ожидаем возвращение к росту ВВП на уровне, превышающем 3%, и сохранение инфляции вблизи 4%».

Ранее Мишустин утвердил список регионов, где начнет работать закон о социальном заказе.