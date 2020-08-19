Великобритания, США и Китай - ТОП-3 импортеров несырьевой продукции Москвы

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19 августа 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Рабочий, pixabay.com

За первые шесть месяцев текущего года объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы Российской Федерации увеличился более чем на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, составив 15,34 млрд американских долларов.

В информации, распространенной некоторое время назад пресс-службой Аппарата мэра и правительства Москвы, отмечается, что во втором квартале 2020-го пятерка крупнейших импортеров несырьевой продукции столицы почти не изменилась. В настоящий момент ТОП-5 выглядит так: Великобритания, Соединенные Штаты, Казахстан, Белоруссия и Китайская Народная Республика.

Лучшую динамику за полугодие продемонстрировал экспорт в Швейцарию (+ 378% к тому же периоду 2019-го). Поставки в Великобританию увеличились на 292%, в Турцию – на 209%, в США – на 75%. Кроме того, зафиксирован рост объемов экспорта на азиатский рынок: в Китай – на 30%, в Южную Корею – на 25%, в Японию – на 6%.

Из статистических данных, содержащихся в процитированном материале, следует, что устойчивым спросом за рубежом пользуются механическое оборудование, техника и компьютеры (суммарный объем за полугодие – 924,82 млн долларов), коммуникационная аппаратура (128,29 млн), лекарства (80,98 млн), а также одежда швейная (45,03 млн) и трикотажная (44,01 млн).

Как отметил Александр Прохоров, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики, высокие темпы роста показала химическая промышленность (+19,4%), фармацевтика и косметическая отрасль (+3,4%) и отрасль пищевой промышленности (+17,1%).

В период пандемии коронавирусной инфекции помощь столичным экспортерам оказывал созданный департаментом Центр поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и инвестиционного развития «Моспром».

Московский экспортный центр (МЭЦ), который подведомственен департаменту предпринимательства и инновационного развития, также ведет работу по финансовой и нефинансовой поддержке компаний, реализующих продукцию за рубежом. По словам руководителя департамента Алексея Фурсина, с помощью МЭЦ малые и средние предприятия могут получить гранты в размере 10% от суммы исполненных контрактов и субсидии, которые позволяют возместить до 100% затрат на продажу товаров и услуг за рубежом. Некоторое время назад было принято решение о расширении перечня расходов, которые можно компенсировать из бюджета города. В данный список добавились новые виды работ по подготовке продукта к выводу на международный рынок.

Ранее сообщалось, что мэр Сергей Собянин оценил реорганизацию промышленной зоны «Братцево» на севере столицы.