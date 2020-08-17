АПК Кубани признан самым эффективным в стране

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 августа 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

экономика, АПК, рейтинг, Кубань, Россия

Рейтинг эффективности работы агропромышленных комплексов российских регионов за первый квартал 2020 года составил Институт комплексных стратегических исследований. Верхнюю строку списка, опередив Москву и Воронежскую область, занял Краснодарский край, набравший максимальное количество баллов – 100.

Как пояснили составители рейтинга, для оценки применялся интегральный показатель, учитывающий не валовый объем, а факторы, влияющие на результативность отрасли.

– То, что Краснодарский край стал лидером по эффективности работы АПК, вполне закономерно. Наш регион занимает ведущие позиции по производству разнообразной сельхозпродукции, ее переработке и экспорту. Кроме того, беспрецедентные меры поддержки оказываются аграриям, в том числе фермерам. Большая работа ведется по линии агрострахования и этот факт отмечен экспертами, – отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

Напомним, за пять лет объем господдержки кубанского АПК составил 38,9 млрд рублей. В регионе реализовано 198 крупных инвестпроектов. Ежегодно на Кубани реализуется порядка 870 тысяч тонн фермерской продукции, развивается пищевая промышленность.

В нынешнем году регион первым в России завершил уборку, получив свыше 9,4 миллиона тонн зерна. Основная доля в общем объеме пришлось на пшеницу – ее намолочено более 8 миллионов тонн. Как прокомментировал губернатор Кубани, это значит, что Краснодарский край, как и всегда, накормит регион, обеспечит внутренние потребности страны в хлебе и выполнит все экспортные поставки.