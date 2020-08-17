Экономическое неравенство регионов загоняет население в крупные города

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 августа 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты Центра развития Высшей школы экономики указали на увеличивающееся неравенство российских регионов. Это стало особо заметно в период кризиса. В результате этого россияне начнут перебираться в крупные города в поисках лучшей жизни. А количество субъектов с неблагоприятной ситуацией будет стремительно расти.



Регионы разнятся не только по масштабам промышленного производства, но и качества жизни людей. Пандемия приостановила рост заработных плат, при этом началось увеличение количества безработных. На сегодняшний день уровень безработицы составляет 6%. Наибольшее их количество оказалось в Ингушетии - 30% от общего количества трудоспособных жителей. Москва и Санкт-Петербург показывают по 2%.



Учитывая негативную ситуацию в субъектах, правительство разработало программу индивидуального развития. Премьер-министр России Михаил Мишустин обещал, что в ближайшие 4 года отстающие регионы получат дополнительные финансовые вливания. Необходимость поддержки регионов была озвучена после визита чиновника на Дальний Восток.



Тяжелее всего приходится тем областям, которые зависят от федеральных дотаций. Собственной системы налогообложения не хватает для поддержки региональной финансовой системы.



