Размер прожиточного минимума могут изменить

13 августа 2020, 21:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
В Минтруде предложили установить новый размер прожиточного минимума за второй квартал 2020 года. Об этом сказано в тексте проекта документа, подготовленного ведомством.
Предполагается, что прожиточный минимум на душу населения может составить 11 468 рублей. «Установить… величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11 468 рублей, для трудоспособного населения — 12 392 рубля, пенсионеров — 9 422 рубля, детей — 11 423 рубля», - сказано в документе.
Ранее в Минтруде назвали сферы с наибольшей угрозой увольнения.
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