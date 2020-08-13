Размер прожиточного минимума могут изменить

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13 августа 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Деньги. Фото: pixabay.com

В Минтруде предложили установить новый размер прожиточного минимума за второй квартал 2020 года. Об этом сказано в тексте проекта документа, подготовленного ведомством.

Предполагается, что прожиточный минимум на душу населения может составить 11 468 рублей. «Установить… величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11 468 рублей, для трудоспособного населения — 12 392 рубля, пенсионеров — 9 422 рубля, ‎детей — 11 423 рубля», - сказано в документе.

Ранее в Минтруде назвали сферы с наибольшей угрозой увольнения.