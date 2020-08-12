Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения

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12 августа 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

офис, фото: pexels.com

Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли.

Сферы, где наиболее высокий риск лишиться работы, назвали сотрудники Минтруда, учитывая данные периода ограничительных мер, вводимы из-за распространения самоизоляции.

По данным ведомства, в наименьшей степени пострадали такие отрасли, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия, поэтому в этих сферах возможны минимальное число сокращений или их отсутствие.

В настоящее время в России трудятся по найму в стране 54,3 млн человек. Общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан, соответственно, речь примерно о 217 тыс. работников.