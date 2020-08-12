Экономист Руслан Гринберг предупредил, какой будет девальвация рубля

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12 августа 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

«Не похоже, что в августе может произойти серьезная — двукратная или трехкратная — девальвация рубля, поскольку у нас по-прежнему мощные валютные резервы, есть почти неизрасходованная «кубышка» в виде Фонда национального благосостояния».

Такое мнение о возможной в августе девальвации рубля высказал член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Согласно объяснению Гринберга, нашему правительству предстоит «латать» бюджетный дефицит, который к концу года, по разным оценкам, ожидается в размере от 3 трлн до 5 трлн рублей. По его мнению, «эту дыру будут покрывать за счет девальвации рубля».

Эксперт отметил, что снижаются темпы восстановления экономики, но какого-то провала спроса на российские основные экспортные товары — нефть и газ — не будет.

Но, как считает Гринберг, рубль продолжит дешеветь по отношению к доллару и евро. По прогнозу экономиста, большинству населения придется столкнуться с серьезным ростом цен.

Реальная доходность вкладов населения, депозитов, с учетом инфляции может вернуться к ситуации 1995−1996 годов.