Эксперт по финансам предположил, что ждет вклады населения в ближайшее время в этом году

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7 августа 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

рубль, фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Реальная доходность вкладов населения, депозитов, с учетом инфляции может вернуться к ситуации 1995−1996 годов. Председатель правления ВТБ Анатолий Печатников объяснил - прогноз инфляции — 4%, ключевая ставка — 4,25%, доходность базовых вкладов — чуть более четырех.

Доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов отметил, что действительно, сейчас доходы по депозитам сблизились с инфляцией. Но эксперт призвал не драматизировать заявление «главы правления контролируемого государством банка».

Хестанов отметил, что в России большую часть времени проценты по депозитам покрывали лишь 80−90% инфляции, и это вообще мировая тенденция, что доходность по депозитам стремится к нулю. По словам эксперта, высокие доходы по депозитам — это, скорее, исключение, чем правило, поэтому надо понимать — депозит является банковским инструментом с очень низким риском, а где низкий риск, там и низкий доход.

Граждане начнут искать альтернативный источник сбережений. Хорошим аналогом депозитам являются облигации. По словам Хестанова, облигации федерального займа (ОФЗ) имеют такую же надежность и более высокую доходность. Он предупредил, что с облигациями крупных российских компаний надо быть очень осторожными.