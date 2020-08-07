В ЦБ сообщили о прохождении дна российской экономикой в мае и начале роста в июне

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7 августа 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: pixabay.com

Экономика России достигла дна в мае и далее в июне начала восстановление. О ситуации в российской экономике высказался директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка РФ Кирилл Тремасов.

По оценке одного из топ-менеджеров ЦБ, «экономика достигла дна в мае, и уже с июня мы видим процесс восстановления экономики». По его определению, он носит очень неоднородный характер. Заметно восстановление, в первую очередь, потребительского спроса. На это повлияли несколько факторов: во-первых, отложенный спрос, который накопился за период карантина, во-вторых, меры бюджетной поддержки, выплаты, которые произошли из бюджета в адрес домохозяйств, компенсировали во втором квартале чуть более половины снизившихся доходов.

Также играет роль такой фактор, как сохранение ограничений по международному туризму. В прошлом году в третьем квартале россияне потратили на зарубежные поездки порядка 800 млрд рублей. Сейчас значительная часть этих денег остается внутри страны, и это тоже поддерживает потребительский спрос. Директор департамента ЦБ отметил, что эти факторы носят временный характер, они будут исчерпаны в ближайшие месяцы, зато оказывать поддержку экономике в 2021 году начнет смягчение денежно-кредитной политики. По его словам, «пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сохраняется».

24 июля Банк России снизил ключевую ставку до нового исторического минимума 4,25 п.п.