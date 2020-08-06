Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Цены на отдых в пяти российских регионах выросли до 25%

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

Цены на отдых в пяти российских регионах выросли до 25%
фото: pixabey

Цены на отдых в пяти российских регионах выросли до 25%. Стоимость туров поднялась в Челябинской, Калужской, Тверской и Калининградской областях, а также в Алтайском крае.

Самый большой подъем цен зафиксировали в Челябинской области. Туристические услуги в Калининградской области поднялись на 20%. В Твери и Калуге по сравнению с прошлым годом стоимость проживания в отелях выросла на 5–20%, а за места размещения в Алтайском крае придется отдать больше на 7–10%.

ЕСт

Армия

Сирийская армия накрыла смертоносным артиллерийским огнем протурецкую оппозицию

Сирийская армия накрыла смертоносным артиллерийским огнем протурецкую оппозицию

Сирийская арабская армия (САА) в четверг повергла сильному артиллерийскому обстрелу позиции джихадистов вблизи турецкой границы в провинции Латакия, поразив позиции и ряд военных объектов, принадлежащих протурецкой группировке боевиков в этом районе.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью