Цены на отдых в пяти российских регионах выросли до 25%
6 августа 2020, 14:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: ОТР
Цены на отдых в пяти российских регионах выросли до 25%. Стоимость туров поднялась в Челябинской, Калужской, Тверской и Калининградской областях, а также в Алтайском крае.
Самый большой подъем цен зафиксировали в Челябинской области. Туристические услуги в Калининградской области поднялись на 20%. В Твери и Калуге по сравнению с прошлым годом стоимость проживания в отелях выросла на 5–20%, а за места размещения в Алтайском крае придется отдать больше на 7–10%.
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