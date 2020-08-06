В Минфине предложили сэкономить на Крыме

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6 августа 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Крым. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Nikolay Gyngazov

В Минфине предложили урезать финансирование госпрограммы, предполагающей проведение мероприятий по социально-экономическому развитию Севастополя и Республики Крым.

В ведомстве предложили уменьшить финансирование в 2021 году на 8,5 миллиардов рублей, а в 2022 году на 9,1 миллиардов. Таким образом, за два года Крыму и Севастополю будет выделено 158,4 миллиарда на развитие.

Ранее в Минфине предложили сократить расходы на Госдуму, Совфед и счетную палату. Также в ведомстве намерены уменьшить финансирование здравоохранения и образования.