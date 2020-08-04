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Дания разрешила «Газпрому» достроить «Северный поток — 2»

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дания разрешила «Газпрому» достроить «Северный поток — 2»
фото: Северный поток - 2, Weiser Martin/globallookpress.com

Апелляционный совет Дании по энергетике разрешил «Газпрому» использовать судна с якорным позиционированием для строительства «Северного потока-2». Отмечается, что им не поступало апелляций против решения Датского энергетического агентства (DEA).

«Датский апелляционный совет по энергетике не получал никаких апелляций против решения Датского энергетического агентства от 6 июля 2020 года», - пояснили в заявлении.

В ведомстве уточнили, что Nord Stream 2 AG может возобновить строительство газопровода со вторника.

Ранее Польша оштрафовала «Газпром» на 57 млн долларов из-за «Северного потока – 2». Однако аналитик назвал действия Варшавы необоснованными.

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