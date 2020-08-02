Путин поручил кабмину и ЦБ позаботиться о лишившихся вкладов россиянах

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2 августа 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Здание ЦБ РФ, фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину и председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.

Это поручение глава государства дал главам правительства и ЦБ по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — сообщила пресс-служба Кремля 31 июля.

Доклад президенту с соответствующими предложениями должны представить до 1 октября.

Эксперты посоветовали, во что вкладывать деньги в связи с дешевеющим в августе рублем. В случае деноминации рубля в Российской Федерации может произойти скачок цен.