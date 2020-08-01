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1 августа 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Эксперты посоветовали, во что вкладывать деньги в связи с дешевеющим в августе рублем. Экономисты считают, что в случае деноминации рубля в России может произойти скачок цен.

Наш рубль довольно быстро движется к отметкам 75 за доллар и 90 за евро. За два дня российская валюта потеряла около трех рублей. Не новость, что август неоднократно становится «черным». Эксперт Артем Деев считает, что сейчас, в период нынешнего кризиса, есть смысл инвестировать в свое здоровье, детей и в возможности для выживания.

Необходимые процедуры и лечение лучше не откладывать, так как стоимость медицинских услуг растет. Такое вложение накоплений окупится: хорошее здоровье позволит человеку долго работать и обеспечивать свою семью. Вложение в образование детей станет ступенью их полноценной взрослой жизни. Третий вариант инвестиций - покупка частного дома и земли. Собственный огород или хозяйство поможет обеспечить себя экологически чистыми овощами, а может и мясом и молоком, и не надо будет смотреть на ценники в магазинах, которых меняются в большую сторону с ростом курса иностранной валюты.

Инвестор и коллекционер Артем Богач рассказал в интервью "Московскому комсомольцу", что покупки подорожавших активов валюты и золота в надежде на их подорожание не имеют смысла. Он советует вместо золота приобретать старинные монеты.

Богач объяснил, что стоимость предметов антиквариата, картин, так не растет, как курсы валют, поэтому сейчас их еще можно приобрести выгодно. Старинные вещи подорожают со временем.