Курс евро впервые с 1 апреля поднялся выше 87 рублей

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31 июля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московская биржа

евро, pixabay.com

В пятницу, 31 июля, стало известно, что курс евро на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,8 процента и составил 87,35 руб., впервые с 1 апреля преодолев отметку в 87 руб.

Подчеркивается также, что на открытии торгов Московской биржи курс доллара в свою очередь вырос на 0,35% и достиг показателя 73,43 руб..

Уточняется, что к 10:05 по Москве курс доллара рос до 73,53 руб. (+0,5%), а курс евро увеличился до 87,48 руб. (+1%). Отмечается также, что индекс Мосбиржи рос на 0,7% на открытии торгов, а индекс РТС – на 1,43%.