Курс евро впервые с 1 апреля поднялся выше 87 рублей

В пятницу, 31 июля, стало известно, что курс евро на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,8 процента и составил 87,35 руб., впервые с 1 апреля преодолев отметку в 87 руб.
Подчеркивается также, что на открытии торгов Московской биржи курс доллара в свою очередь вырос на 0,35% и достиг показателя 73,43 руб..
Уточняется, что к 10:05 по Москве курс доллара рос до 73,53 руб. (+0,5%), а курс евро увеличился до 87,48 руб. (+1%). Отмечается также, что индекс Мосбиржи рос на 0,7% на открытии торгов, а индекс РТС – на 1,43%.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.