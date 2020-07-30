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В Госдуме считают, что государство должно само уведомлять о мерах поддержки

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме считают, что государство должно само уведомлять о мерах поддержки
Дмитрий Сазонов. Фото: сайт ГД.

В ГД считают важным переход от заявительной модели предоставления мер господдержки к уведомительной.

Об этом заявил зампред думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов.

«Государство для сохранения малого и среднего предпринимательства в России должно само уведомлять о возможностях, которые есть у предпринимателей, – заявил парламентарий.

Для этого, по его словам, необходим механизм реализации через «одно окно» в единой информационной системе в личном кабинете налогоплательщика.

ДВа

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