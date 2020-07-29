Эксперт объяснил, как действуют форекс-мошенники

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 июля 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Деньги. Фото: pixabay.com

Специалист Минфина по повышению финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал, какие мошеннические схемы используются нелегальными форекс-дилерами, чтобы обмануть начинающих инвесторов.

Сафиулин заявил, что злоумышленники пользуются не только финансовой неграмотностью людей, но и применяют психологические манипуляции. К примеру, консультант может рассказать новичку о скором «движении на рынке», от которого можно получить большую прибыль, если внести на счет крупную сумму денег. «Вас попросят в срочном порядке перевести пять тысяч долларов с банковской карты и подождать. Через несколько дней вы обнаруживаете, что вместо обещанных тысяч у вас на счету осталось 100 долларов, а когда вы позвоните брокеру, вам сообщат, что это - не ошибка. Один банк неожиданно поднял ставку, а другой опустил, в результате тысячи лучших трейдеров по всему миру потерпели фиаско», - привел пример эксперт.

Он отметил, что мошенники часто обещают своим жертвам «красивую жизнь», которую с легкостью можно начать, если проявить немного настойчивости и пополнить счет.