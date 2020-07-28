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Минфин РФ предложил конфисковывать подозрительные накопления россиян и передавать пенсионерам

, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Минфин РФ предложил конфисковывать подозрительные накопления россиян и передавать пенсионерам
рубли, фото: pixabay.com

Денежные средства россиян, законность получения которых невозможно доказать, в скором времени смогут законно   перечислять в Пенсионный фонд РФ. Министерство финансов РФ подготовило поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, которыми предлагается перечислять пенсионерам денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.

По данным Минфина, эту инициативу готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы, учитывая многомиллиардный дефицит Пенсионного фонда.  Как известно, на данный момент в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. В этом году ПФР впервые получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость. Но мера касается не только госслужащих — в прошлом году Конституционный суд подтвердил, что она грозит любому, кто не смог доказать законность приобретения.

Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР. В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки. Поправки в Бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с Гражданским.

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