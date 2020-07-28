Экономист Делягин предсказал возможную девальвацию рубля из-за «коронакризиса»

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28 июля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Экономист Михаил Делягин, Alexander Legky / globallookpress.com

«Коронакризис» нанес тяжелый удар по российской экономике, девальвация рубля в сложившейся ситуации весьма вероятна. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад экономист Михаил Делягин.

Процитированный НСН эксперт отметил, что девальвация национальной валюты в нынешних условиях является способом поддержать экономику.

Делягин добавил, что американский доллар может обесцениться сильнее рубля. По словам специалиста, валюта Соединенных Штатов подешевеет в будущем как минимум на треть.

Ранее во вторник сообщалось, что экономист Владислав Жуковский назвал предполагаемый срок деноминации рубля.