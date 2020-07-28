Экономист Делягин предсказал возможную девальвацию рубля из-за «коронакризиса»
28 июля 2020, 16:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
«Коронакризис» нанес тяжелый удар по российской экономике, девальвация рубля в сложившейся ситуации весьма вероятна. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад экономист Михаил Делягин.
Процитированный НСН эксперт отметил, что девальвация национальной валюты в нынешних условиях является способом поддержать экономику.
Делягин добавил, что американский доллар может обесцениться сильнее рубля. По словам специалиста, валюта Соединенных Штатов подешевеет в будущем как минимум на треть.
Ранее во вторник сообщалось, что экономист Владислав Жуковский назвал предполагаемый срок деноминации рубля.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.