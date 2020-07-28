Эксперт рассказал, каким образом правительству удастся провести индексацию пенсий до 2024 года

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28 июля 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Кукла. Фото: pixabay.com

Экономист Александр Сафонов объяснил, как в российском правительстве намерены провести индексацию пенсий до 2024 года. Эксперт отметил, что рост пенсий крайне важен для социального благополучия россиян.

«Повышенную индексацию пенсий ввели как одну из компенсаций повышения пенсионного возраста, поэтому данная пенсия возникла в связи с обещанием российского президента повышать выплаты на 1000 рублей ежегодно», - рассказал Сафонов.

Специалист объяснил, что пенсионной системе удалось сократить часть расходов из-за повышения пенсионного возраста. При этом оставшиеся деньги можно направить на повышение пенсий, передает ФБА «Экономика сегодня».