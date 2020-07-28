В Минтруде РФ сообщили, как обеспечат реальный рост пенсий

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28 июля 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov, globallookpress.com

С 1 января 2021 года пенсии неработающим пенсионером будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года на 5,9%, с 1 января 2023 года на 5,6%, с 1 января 2024 года на 5,5 %.

Представители Министерства труда и социальной защиты сообщили, что размеры индексации пенсий определены федеральным законом. Таким образом, Минтруд обеспечит рост реальных пенсий до 2024 года, после выплаты будут расти в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. По предварительным расчетам, страховые пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". После этого некоторые СМИ сообщили, что допускает заморозку пенсий россиян.

Как пояснили в Минтруде, размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от № 350-ФЗ. Согласно ему в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции.