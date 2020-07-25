В Британии могут накрыться развлечения

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 июля 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Развлекательный бизнес в Великобритании может быть разрушен. Причиной этому стала пандемия.

Развлекательные и фитнесс-центры в Великобритании попали в «финансовую яму». Самостоятельно выбраться из нее они уже не могут. Об этом заявил Марк Сеснан. Он работает исполнительным директором GLL. Это один из крупнейших операторов, специализирующихся на равлечениях.

«Я уже двно не слышал слово прибыль», — охарактеризовал сложившуюся ситуацию Марк Сеснан: «Реальность такова, что у вас есть бизнес, который не имеет дохода, но сохранил половину затрат».

По словам исполнительного директора GLL, ситуацию не спасает даже система отпусков. Она оплатила расходы на персонал. Но больше половины остальных издержек приходится оплачивать самостоятельно. Резервы еще остаются. Но они быстро иссякают.

Коронавирус стал крупнейшим испытанием для финансовой системы всей планеты. Он спровоцировал один из крупнейших финансовых кризисов. Накануне главы Евросоюза специально собирались для того, чтобы решить, как выбираться из этой финансовой пандемии. Она наступила в самый разгар коронавируса.