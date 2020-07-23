Риелтор рассказал, как из-за решения Центробанка целая категория россиян лишится шанса на ипотеку

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23 июля 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Калькулятор. Фото: pixabay.com

Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал, что идея Центробанка возложить расходы по страховке заемщика приобретаемой недвижимости на банки может закрыть возможность оформить ипотеку сразу нескольким категориям граждан.

Барсуков объяснил, что в настоящее время люди со смертельными болезнями могут оформить ипотеку, однако в случае изменения правил сделать это им будет крайне сложно. Также эксперт отметил, что невозможность ряда граждан получить ипотеку противоречит Конституции РФ.

«С одной стороны Центробанк таким действием повышает прозрачность ставки, убирает скрытые платежи, повышает конкуренцию между банками. В итоге это все приведет к понижению ставки. Сторона медали номер два — банки начнут „зашивать“ страховку в процентную ставку», - сказал Барсуков. По его словам, либо часть россиян не сможет получить ипотеку, либо им будет это доступно по завышенной ставке.