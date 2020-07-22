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Квартиры одиноких пенсионеров предложили передавать госфонду взамен на пожизненное содержание

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Квартиры одиноких пенсионеров предложили передавать госфонду взамен на пожизненное содержание
Ключи. Фото: pixabay.com

В Союзе потребителей предложили передавать недвижимость одиноких пожилых людей государству взамен на пожизненное обеспечение. Об этом рассказал председатель организации Петр Шелищ.

Отмечается, что желающие приобрести недвижимость будут выплачивать фонду деньги, которые пойдут на обеспечение пенсионеров. Оценивать стоимость квартир станут в госфонде, ежемесячный платеж при этом определят в зависимости от возраста пенсионера и стоимости недвижимости в том или ином регионе. Преимуществом такой системы Шелищ назвал отсутствие процентов по кредиту и первоначального взноса. «Особенно удобно заключать такие сделки было бы родителям, желающим подарить жилье детям на совершеннолетие», - отметил он.

АБ

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