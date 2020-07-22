Челябинская область вышла в лидеры по мерам поддержки бизнеса в период пандемии

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 июля 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Национальное рейтинговое агентство (НРА) подготовило рейтинг регионов, которые приняли максимальный пакет мер для поддержки бизнеса в период пандемии.

Эксперты назвали лучшими 15 российских регионов, Челябинская область вошла в топ-8 субъектов РФ, ставшими лидерами. Помимо нее в список вошли Москва, Бурятия, Крым, Пермский край, Чукотский АО, Тульская и Иркутская области.

Отметим, что Челябинская область активно подключалась к реализации всех федеральных мер, одновременно предоставляя региональные меры поддержки. Глава региона Алексей Текслер принял ряд ключевых решений по снижению фискальной, административной и финансовой нагрузки на предпринимателей. Эксперты называют самыми популярными мерами специальные налоговые льготы (их ввели в 67 из 85 регионов), отсрочку по арендной плате (ввели в 59 регионах).

По мнению аналитиков, регионам, которые возглавили верхние строчки рейтинга, будет проще восстановить экономику.

Власти Челябинской области продолжают вести мониторинг экономического состояния для оперативного реагирования. Парламентарии, общественники и представители бизнеса принимают в этой работе самое активное участие.