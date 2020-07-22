Газопровод по дну Балтики разрубил континент на два крупных блока

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 июля 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Россия близка к тому, чтобы, несмотря на все каверзы и барьеры, дотянуть в Европу вторую нитку «Северного потока». Событие смазалось на фоне нынешних мировых катаклизмов, хотя новость не рядовая. Речь о стратегической победе в ключевом, втором, раунде «Большой европейской газовой игры», которая ведётся между США и Россией и длится ни много ни мало ровно полвека. Удивительно, как скромно в РФ обсуждают тему в открытую, притом что нам есть чем гордиться, да и количество международных интриг, драк и сговоров вокруг проекта беспрецедентное.



Почему такое количество стран первого эшелона устроили невероятную бучу вокруг неприметной чёрной балтийской трубы диаметром 1,22 метра? Эта подводная нитка станет чертой, которая разделит газовые эпохи в Европе. Потому что второй поток ведёт не столько из РФ в Германию, сколько разводит в разные страны кого куда, каждую по своей исторической траектории. Голубой огонёк, который побежит по дну Балтики, сложившись в 110 млрд кубов в год в обоих потоках, сила настолько мощная, что уже сейчас разрубила континент на два крупных блока.



Наш газ, по запасам которого мы лидируем в мире, владея пятой частью запасов планеты, может стать ошеломляющим золотым дном. Есть одна, почти тайная цифра, о которой не просто не любят говорить с высоких европейских трибун. Её по возможности замалчивают. Последние 5 лет наша доля в европейском газовом импорте была не ниже 45%. На деле она ещё больше, потому что эти официальные цифры учитывают только потоки по газопроводам.



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