Что ожидают предприниматели от нового губернатора Хабаровского края

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20 июля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Михаил Дегтярев, фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Бизнес Хабаровского края ждет от нового губернатора Михаила Дегтярева привлечения инвестиций в регион, запуска проектов развития территорий и поддержки малого и среднего бизнеса.

Исполнительный директор Союза резидентов ТОР, учредитель индустриального парка «Авангард» Денис Грось высказал мнение, что новому главе края предстоит повысить инвестиционную привлекательность региона.

Необходим запуск новых прорывных проектов, таких, например, как развитие острова Большой Уссурийский.

Председатель регионального отделения «Опора России» Сергей Мазунин считает, что в крае нужно создать и реализовать стратегию развития малого и среднего бизнеса, так как в основном внимание властей уделялось до этого крупным инфраструктурным проектам.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов ждет от новой власти стабилизации политической обстановки.

Политолог Илдус Ярулин заявил, что не уверен в том, что Дегтярев будет участвовать в губернаторских выборах в 2021 году.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.