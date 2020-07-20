Эксперт: Дегтярев вряд ли надолго задержится в Хабаровском крае
20 июля 2020, 18:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Назначение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева - попытка успокоить ситуацию с массовыми протестами.
Так считает директор института социально-политический технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин. По мнению эксперта, за год до выборов губернатора отладить все процессы в регионе будет сложно. Ярклин также считает, что люди, выходящие на митинги, «требуют конкретно Сергея Фургала, а не представителя партии».
Что касается самой кандидатуры Михаила Дегтярева, то политолог сомневается, что он надолго задержится в регионе, поскольку «здесь надо решать огромные экономические задачи». Ярулин также заявил, что не уверен в том, что Дегтярев вообще будет участвовать в губернаторских выборах в 2021 году.
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