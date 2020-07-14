В ближайшие 20 лет Россия может потерять крупнейший нефтяной рынок сбыта

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 июля 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

За последние 15 лет, без учёта показателей текущего года, уровень мирового потребления нефти постоянно увеличивался примерно на 1 миллион баррелей в день. В прошлом году он составлял 99 миллионов баррелей в день.



Эксперты предсказывают, что к 2050 году Россия может потерять один из крупнейших рынков сбыта нефти - Европу. Страны ЕС объявили курс на отказ от нефти. Это означает, что российское «чёрное золото» нужно будет продавать в другие государства. При этом ситуация может усугубиться развитием и увеличением объёмов нефтедобычи такими государствами как США, Канада и Бразилия. А если с Ирана будут сняты санкции, то он также сможет поставлять на мировой рынок до 2 миллионов баррелей нефти в сутки.



Россия рассматривает вариант перекидывания схлопывающегося европейского экспорта на китайское направление. Построив новые газопроводы и системы, наше государство сможет поставлять в Китай до 130 миллиардов кубов газа. Представитель китайской нефтегазовой компании China National Offshore Oil Corporation Ли Хуэя завил о потребности государства в газе к 2030 году в размере 540 миллиардов кубометров.



Китай всегда пользуется тяжёлым положением поставщика. В 2012 году КНР начал закупку нефти в Иране с 25% скидкой, так как Тегеран попал под нефтяное эмбарго, объявленное странами Европы.



