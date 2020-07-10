Как вернуть свои деньги, если у банка отозвали лицензию
10 июля 2020, 09:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Юрисконсульт Ирина Михеева объяснила, куда обратиться для получения своего вклада, если у банка отозвали лицензию. Она отметила, что проще всего вернуть деньги будет тем, чьи накопления составляют меньше 1,4 миллиона рублей.
Михеева объяснила, что в случае банкротства банка за возвратом средств вкладчикам следует обратиться в Агентство по страхованию вкладов. При этом предельная сумма компенсации ограничивается 1,4 миллиона рублей. «Если сумма вклада больше этой суммы, то 1,4 миллиона рублей выплачивается АСВ, а остальную сумму придется взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка», - рассказала специалист. Она добавила, что если вклад был в валюте, то в таком случае возмещение по нему выплачивается в рублях по курсу Центробанка на день отзыва лицензии.
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