Как вернуть свои деньги, если у банка отозвали лицензию

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10 июля 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Копилка. Фото: pixabay.com

Юрисконсульт Ирина Михеева объяснила, куда обратиться для получения своего вклада, если у банка отозвали лицензию. Она отметила, что проще всего вернуть деньги будет тем, чьи накопления составляют меньше 1,4 миллиона рублей.

Михеева объяснила, что в случае банкротства банка за возвратом средств вкладчикам следует обратиться в Агентство по страхованию вкладов. При этом предельная сумма компенсации ограничивается 1,4 миллиона рублей. «Если сумма вклада больше этой суммы, то 1,4 миллиона рублей выплачивается АСВ, а остальную сумму придется взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка», - рассказала специалист. Она добавила, что если вклад был в валюте, то в таком случае возмещение по нему выплачивается в рублях по курсу Центробанка на день отзыва лицензии.