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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

За что Центробанк отозвал лицензию у "АПАБАНКа"

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

За что Центробанк отозвал лицензию у
ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) отозвал лицензию на банковскую деятельность у Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "АПАБАНК".

Банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что "АПАБАНК" "занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения", "нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России"

"АПАБАНК" занимал 369 место в российской банковской системе и не являлся участником системы страхования вкладов.

ИЧ

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